У Європейському космічному агентстві обмірковують проєкт Solaris — він надсилатиме сонячну енергію з космосу на Землю

Європейське космічне агентство (ESA) розробляє програму будівництва сонячних панелей на орбіті, які генеруватимуть енергію із сонячного світла та передаватимуть її на Землю за допомогою мікрохвиль. Проєкт має назву Solaris.

Про це пише BBC.

У космосі збирати енергію Сонця можна набагато ефективніше, тому що там немає ані ночі, ані хмар. Ця ідея існує вже понад 50 років, але реалізувати її досі було занадто важко і дорого. Ось що придумали тепер:

1. Сонце випромінює світло. 2. Сонячні панелі на орбіті накопичують енергію цього світла. 3. Енергія випромінюється на Землю за допомогою мікрохвиль. 4. Приймачі на Землі перетворюють мікрохвилі на електрику. 5. Електрика подається в електромережу.

Ось як могли б виглядати такі панелі:

ESA

Супутники із сонячними батареями мають бути завдовжки 1,7 км — це вдвічі більше найвищої будівлі в світі. Це також набагато масштабніше, ніж нинішня найбільша споруда в космосі завдовжки 110 метрів — Міжнародна космічна станція.

Зараз ESA шукає кошти на дослідницьку програму, щоб перевірити, чи можливо втілити таку ідею і наскільки вона економічно життєздатна.

«Ідея космічної сонячної енергії більше не є науковою фантастикою. Потенціал є, і тепер нам треба по-справжньому зрозуміти технологічний шлях, перш ніж вирішити побудувати щось у космосі», — сказав очільник проєкту Санджай Віджендран.