Зірка Marvel Кріс Гемсворт призупиняє акторську карʼєру через ризик хвороби Альцгеймера

Актор Кріс Гемсворт заявив, що бере перерву в карʼєрі. Нещодавно він дізнався про підвищений ризик розвитку у себе хвороби Альцгеймера.

Про це пише BBC.

Зірка «Тора» дізнався про це після проходження тестів під час зйомок документального серіалу Disney+ «Безмежно».

Актор має дві копії гена ApoE4, одну від матері та одну від батька. Такий генетичний варіант підвищує імовірність розвитку хвороби. Близько 2—3 відсотків населення Землі є носіями двох копій цього гена. За словами Гемсворта, тести підтвердили його «найбільший страх», і тепер він намагатиметься вжити «запобіжних заходів».

За початковим планом під час зйомок актор мав отримати результати усіх генетичних тестів на камеру, але творець серіалу Даррен Аронофскі передав їх приватно.

Пізніше зірці Marvel дали можливість видалити з серіалу будь-які згадки про хворобу Альцгеймера, але Гемсворт вирішив розповісти глядачам про свій ризик хвороби, щоб покращити обізнаність суспільства.

Актор також підтвердив, що його дід зараз лікується від хвороби Альцгеймера.