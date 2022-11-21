У Новій Зеландії суд визнав дискримінаційним мінімальний вік виборців

Вищий суд Нової Зеландії визнав, що встановлення мінімального віку виборців це дискримінація. Тепер парламент обговорює, чи варто його знижувати.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву правозахисників.

Відповідний позов подала правозахисна група Make It 16, яка лобіює зниження віку для голосування до 16 років. Мотивували це тим, що 16-річні можуть керувати автомобілем, працювати повний робочий день і платити податки, а тому мали б отримати право голосу.

Верховний суд визнав, що нинішній вік виборців від 18 років суперечить національному Біллю про права, який дає людям право бути вільними від вікової дискримінації, коли вони досягли 16 років.

Рішення суду змушує парламент обговорити його та розглянути на спеціальному парламентському комітеті. Але це не змушує парламент змінювати виборчий вік.