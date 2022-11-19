Заступник міністра оборони: ЗСУ можуть увійти до Криму до кінця року, а війна завершиться до весни

Українські сили можуть увійти до тимчасово окупованого Криму до кінця грудня цього року, а до весни війна з росією завершиться.

Такий прогноз озвучив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов в інтерв’ю Sky News.

Гаврилов наголосив, що Україна буде йти до перемоги. Будь-яке заморожування конфлікту ― це лише продовження війни проти існування України, додав він.

«Усередині суспільства в Україні є рішення, що ми йдемо до кінця. Не має значення, який сценарій лежить на столі. Люди віддали багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яка затримка або заморожений конфлікт ― це лише продовження цієї війни проти існування України як нації», ― сказав Гаврилов.

Заступник міністра також вважає ймовірність застосування рф ядерної зброї низькою.