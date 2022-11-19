За два місяці з російських тюрем зникли 23 тисячі увʼязнених. Це сталося на тлі вербування до «ПВК Вагнера»

За даними журналістів, які перевірили дані Федеральної служби виконання покарань росії, у вересні та жовтні 2022 року кількість увʼязнених у російських виправних колоніях скоротилася на 23 тисячі осіб. Це сталося на тлі вербовки увʼязнених до лав «ПВК Вагнера».

Про це пише «Медиазона».

Зменшення чисельності ув’язнених на 23 тисячі — це рекордний показник. Такого не було навіть у 2015 та 2020 роках, коли в рф провели масові амністії.

За даними журналістів, усі 23 тисячі осіб — чоловіки. Перші повідомлення про вербування увʼязнених до «ПВК Вагнера» зʼявилися у липні 2022 року. До вересня цей процес став практично публічним — у мережу потрапили чисельні відео, на яких засновник ПВК євген пригожин особисто виступає у колоніях і обіцяє свободу в обмін на участь у війні проти України.

Цифра у 23 тисячі зниклих увʼязнених загалом збігається з оцінкою засновниці проєкту «Русь сидящая» Ольги Романової. За її підрахунками, до кінця жовтня кількість завербованих до «ПВК Вагнера» перевищила 20 тисяч, а до середини листопада — 30 тисяч.