«Узяв до відома». Зеленський відповів на петицію з пропозицією призначити головою СБУ активіста Карася

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, що пропонує призначити активіста Євгена Карася головою Служби безпеки України.

Зеленський пояснив, що Конституція передбачає призначення голови СБУ рішенням Верховної Ради за подання президента.

Однак під час воєнного стану глава держави може ухвалити рішення про призначення або усунення голови СБУ, а виконувач обовʼязків має відповідати вимогам, визначеним законодавством.

«З огляду на наведене пропозицію, викладену в електронній петиції, мною взято до відома», — йдеться у відповіді.