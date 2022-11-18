Сан-Франциско запускає програму гарантованого доходу для трансгендерів

Мер Сан-Франциско Лондон Брід 16 листопада оголосила про запуск нової програми гарантованого доходу для трансгендерних людей.

Про це повідомляє ABC.news.

За програмою The Guaranteed Income for Trans People (GIFT) 55 вибраних трансгендерних людей із низьким рівнем доходу будуть отримувати $1 200 щомісяця протягом 18 місяців.

Також влада міста заявила, що надаватиме трансгендерним мешканцям додаткові послуги, такі як медичне та психіатричне обслуговування з підтвердженням статі, послуги спеціального догляду та фінансовий коучинг.

«Ми знаємо, що в нашій трансспільноті відчутно вищий рівень бідності та дискримінації, тому ця програма буде спрямована на підтримку людей у ​​цій спільноті. Ми продовжуватимемо розвивати такі програми, щоб забезпечити тих, хто найбільше цього потребує, фінансовими ресурсами та послугами, щоб допомогти їм процвітати», — заявила мер Сан-Франциско Лондон Брід.

Для того, щоб взяти участь у програмі, людина має жити в Сан-Франциско, бути старшою за 18 років, ідентифікувати себе як трансгендера, небінарну персону, гендерно неконформну людину або інтерсексуала та мати дохід менше $600 на місяць.