Як ЗСУ готуються до зими та яка зброя зараз найбільш потрібна Україні. Огляд іноЗМІ від 17 листопада

Матеріал про те, як українські військові готуються до війни взимку, опублікував американський громадський мовник NPR. Як сформулювали журналісти, якщо досі російсько-українська війна нагадувала смертельну гру в хованки, із початком зими це зміниться ― не буде, під чим ховатись. Однак це не значить, що війна може сповільнитися чи завмерти: західні експерти прогнозують затишшя на фронті до весни, як це було, приміром, в Афганістані. Однак у цій частині земної кулі активні бої, наступи та контрнаступи відбувались і зі снігом. Війна ж сповільнилася в середині осені через розмоклі дороги, зокрема багнюка вплинула на темп просування українських військових на Херсонщині, пишуть NPR із посиланням на коментарі воїнів ЗСУ. «Просто тепер у війні ще важливішими стануть розвідка й артилерія, ― каже військовий із позивним «Плейбой». ― Яка сторона буде ефективнішою в цих двох напрямках, та й покаже кращий результат». Тим часом бійці на статичніших ділянках фронту, як-от біля кордону на Харківщині, облаштовують свої позиції з урахуванням зимових умов. Кореспондента медіа пустили в один із тамтешніх бліндажів ― утеплений, із пічкою на дровах. Заварюючи каву, боєць Олег запевнив: «Усе в нас є. Тепло, бачите ж. [Зима] зовсім не проблема». Рятує ситуацію і західна допомога, зокрема тепла військова форма. Утім, зазначають автори, аби військові плани України на зиму успішно втілилися, потрібно більше й теплого одягу, і точної зброї від союзників.

Для того щоб захистити свої тяжко отримані здобутки в цій війні, Україна потребує більше засобів протиповітряного й протиракетного захисту, пише у War On The Rocks старший дослідник із Лондонського центру вивчення безпекових питань RUSI Джастін Бронк. Так, російські повітряні війська показали себе в цій війні здебільшого неефективними. Це проявилось як у численних помилках, так і в результаті: попри кількісну та якісну перевагу в техніці росіяни не змогли захопити контроль над українським небом. Завдячувати цьому ЗСУ можуть, зокрема, мобільним системам протиповітряного захисту. Утім, запас снарядів як до «Буків» і С-300, які були на озброєнні України до повномасштабного вторгнення, так і до IRIS-T та NASAMS від союзників скінченний, а росія явно зробила ставку на виснаження системи української протиповітряної безпеки. Одна із цілей масових ударів ракетами та дронами ― вичерпати запаси української ППО. Якщо це станеться, росіяни зможуть ефективно використовувати свої бомбардувальники та штурмовики, що дозволить їм завдати колосальної шкоди ЗСУ та повернути собі ініціативу у війні. Тому саме на снаряди й установки, які знищують ракети, дрони та літаки, має орієнтуватись Захід у своїх наступних пакетах допомоги, підсумовує Бронк.

Тема підготовки української енергомережі до зими стала ключовою в переговорах Києва з іноземними партнерами, пише Politico з посиланням на джерела, знайомі з їх перебігом. Українська сторона наполягає, що наразі країна намагається відновлювати критичні пошкодження мереж своїми силами, однак якщо атаки росіян триватимуть, її можливостей для цього буде просто недостатньо. Уже зараз ідуть переговори про системне надання Заходом генераторів, трансформаторів і перемикачів. Здатність України опиратися цій частині російського терору напряму пов’язана з успіхами на фронті, говорять Politico українські та західні співрозмовники. Адже зрозуміло: що активніше ЗСУ наступатимуть на фронті, то інтенсивніше кремль атакуватиме енергомережу, щоб уряд мав більше проблем, а українці ― страждань.

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