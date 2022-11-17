Австралійський мільярдер Ендрю Форрест запустив інвестиційний фонд для повоєнної відбудови України. Він хоче зібрати $20 мільярдів

Австралійський мільярдер Ендрю Форрест запустив інвестиційний фонд з метою зібрати гроші для повоєнної відбудови України. Його мета — отримати $20 мільярдів.

Про це пише BBC.

Родина Форреста виділила в цей фонд $500 мільйонів. За словами організаторів, вони можуть накопичити до $100 мільярдів.

Серед основних цілей інвестицій — енергетичні та телекомунікаційні мережі, щоб сприяти переходу України на відновлювальну енергетику.

У фонді заявили, що співпрацюють з головою інвестиційного гіганта BlackRock Ларрі Фінком та сподіваються отримати підтримку державних інвестиційних фондів та інших професійних інвесторів.

Після початку роботи над інвестиційним фондом на початку березня Форрест сказав, що він обговорював план із низкою світових лідерів, включаючи президента США Джо Байдена, тодішнього премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

«Президент [Зеленський] бачить у цьому можливість повністю замінити старі вугільні та атомні електростанції абсолютно новою екологічною енергією», — сказав Форрест.

Він наголосив, що ці гроші стануть доступними для України, коли російські війська повністю покинуть її територію.

Ендрю Форрест заробив свої статки на підйомі гірничої промисловості в Австралії. Він є засновником і виконавчим головою залізорудного гіганта Fortescue Metals. У 2022 році він був другою найбагатшою людиною в Австралії зі статками в понад $27 мільярдів. Останніми роками він звернув увагу на стійкі технології, ініціативи декарбонізації своїх гірничодобувних операцій і хоче стати великим виробником зеленого водню.