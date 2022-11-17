Телескоп «Джеймс Вебб» показав «пісочний годинник» пилу, який виходить із епіцентру новосформованої зірки

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» показав хмари пилу, які вилітають із епіцентру дуже молодої зірки.

Хмари вдалося зафіксувати у формі пісочного годинника з помаранчевого та блакитного пилу. Їх видно лише в інфрачервоному світлі, тому хмари ніколи раніше не вдавалося зафіксувати до того, як їх не зняла камера ближнього інфрачервоного діапазону «Джеймса Вебба».

Небесне тіло, з якого виходять хмари пилу, відоме як протозірка L1527. Їй лише 100 тисяч років і вона знаходиться на ранній стадії утворення, тому ще не здатна генерувати власну енергію. Навколишній чорний диск, розміром приблизно з Сонячну систему, живитиме матеріал для протозірки, поки вона врешті-решт не досягне «порогу для початку ядерного синтезу», пояснюють науковці.

Протозірка розташована в молекулярній хмарі Тельця приблизно за 430 світлових років від Землі. «Зрештою, цей вид L1527 відкриває погляд на те, як виглядали наше Сонце та Сонячна система в зародковому стані», — заявили в Європейському космічному агентстві.