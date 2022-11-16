Членство росії в Паралімпійському комітеті призупинено

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство росії в організації.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні у Берліні. За проголосували 64 країни-учасниці, 39 були проти, а 16 утрималися.

Комітет пояснив своє рішення тим, що росія «не може виконувати своїх зобов’язань» відповідно до статуту Паралімпійського комітету. Тепер рф може оскаржити це рішення, але скасувати його може лише генеральна асамблея комітету. Її найближче засідання відбудеться наприкінці 2023 року.