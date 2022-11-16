Голова внутрішньої розвідки Великої Британії: Із Європи вислали понад 400 російських шпигунів

Голова внутрішньої розвідки Великої Британії Кен Маккаллум заявив, що у 2022 році з країн Європейського Союзу вислали близько 600 російських чиновників, з них понад 400 визнали шпигунами.

Про це пише Reuters.

За його словами, це завдало наймасштабнішого стратегічного удару російським спецслужбам у новітній європейській історії.

«І разом зі скоординованими хвилями санкцій цей масштаб застав путіна зненацька», — зазначив Маккаллум.

Він також сказав, що цього року Лондон відмовив понад 100 заявкам від росіян на дипломатичні візи з міркувань національної безпеки.