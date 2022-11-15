В Україні створять кліматичний офіс. Там боротимуться з глобальним потеплінням та шкідливими викидами

Німеччина та Європейський Союз допоможуть створити в Україні кліматичний офіс.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«Ми не полишили намірів скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року. Ми трансформували наші кліматичні амбіції в конкретні цілі й прописали їх у Плані відновлення України, який представили в Лугано у липні цього року», — наголосив він.

За словами Стрільця, кліматичний офіс допомагатиме з декарбонізацією галузей економіки та з імплементацією положень Паризької угоди. Одним із пріоритетних напрямів діяльності цієї організації стане напрацювання підходів до кліматичного фінансування для України.