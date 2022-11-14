Мільярдер Джефф Безос роздасть більшу частину своїх грошей на благодійність. Його статки оцінюють в $124 мільярди

Засновник компанії Amazon Джефф Безос заявив, що віддасть більшу частину своїх грошей на благодійність. Гроші підуть, зокрема, на боротьбі зі зміною клімату та скорочення нерівності.

Про це він розповів в інтервʼю CNN.

За даними Bloomberg, статки Безоса становить $124 мільярди, що робить його четвертим найбагатшою людиною у світі. Безос заявив, що хоче пожертвувати гроші на «ефективні речі». Про свої наміри він розповів після того, як пожертвував $100 мільйонів для співачки та філантропа Доллі Партон, які вона направить на благодійні цілі.