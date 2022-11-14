У Франції показали офіційні талісмани Олімпіади та Паралімпіади 2024 року

Організаційний комітет літніх ігор 2024 року у Франції показав офіційні талісмани Олімпіади та Паралімпіади. Це два фригійські ковпаки на імʼя Фрігі.

Ось як вони виглядають:

«Талісмани #Paris2024. Вони спортивні, люблять вечірки... і такі французькі», — йдеться в дописі офіційного акаунта Ігор у Парижі.

Символи виконані в кольорах французького прапора. Паралімпійський талісман носить протез замість однієї ноги.