Президенти США і Китаю зустрілися на полях саміту G20. Вони говорили про покращення відносин

В Індонезії на полях саміту «Великої двадцятки», який проходить на Балі, зустрілися президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін.
Про це повідомляють CNN та Bloomberg.
Це перша особиста зустріч двох лідерів з моменту обрання Байдена президентом. Байден і Цзіньпін потиснули один одному руки і приєдналися до офіційних осіб США та Китаю за переговорним столом.
«Я маю намір тримати відкритими лінії звʼязку між вами та мною особисто, але й між нашими урядами загалом, тому що у наших двох країн так багато спільного», — зазначив Байден у вступному слові.
«На мій погляд, ми розділяємо відповідальність — показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту та знайти шляхи для кращої співпраці», — сказав Байден, починаючи переговори.
Сі Цзіньпін заявив, що обидві країни мають «підняти відносини», оскільки це відповідає «фундаментальним інтересам двох країн і народів, і це те, чого очікує міжнародна спільнота».
«Ми маємо знайти правильний напрямок для двосторонніх відносин та підняти їх на новий рівень. Світ очікує, що Китай та Сполучені Штати правильно будуватимуть відносини», — наголосив Цзіньпін.
Лідер Китаю також додав, що він готовий до «відвертого та поглибленого» обміну думками з Байденом з питань стратегічних відносин, глобальних та регіональних проблем.
- ЗМІ писали, що адміністрація Байдена вже давно працює над організацією особистої зустрічі з Цзіньпіном. Очікується, що під час неї вдасться знизити напруженість щодо Тайваню, а також вирішити спірні питання міжнародної торгівлі.