США анонсували санкції проти людей та компаній, які допомагають росії озброюватися

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Білий дім запровадить нові санкції проти транснаціональної мережі фізичних осіб та компаній, які закуповували та постачали для росії військові технології.

«Це частина наших масштабних зусиль щодо протидії воєнним діям Росії та позбавлення її доступу до необхідного обладнання за допомогою санкцій та експортного контролю», — сказала Єллен на полях саміту «Великої двадцятки» на Балі.

Санкції, за її словами, стосуватимуться 14 осіб та 28 організацій, зокрема, фінансових посередників. Офіційно про санкції оголосять 14 листопада до кінця дня.