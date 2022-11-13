У США два літаки зіткнулися у повітрі під час авіашоу

В американському місті Даллас два літаки зіткнулися у повітрі під час авіашоу, присвяченого памʼяті Другої світової війни.

Про це повідомляє Reuters.

Після зіткнення літаки спалахнули та впали на землю. За даними Федерального авіаційного управління (FAA), це був бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress та винищувач Bell P-63 Kingcobra.

За словами гендиректора групи Commemorative Air Force, яка займається зберіганням бойових літаків Другої світової війни, екіпаж B-17 зазвичай складається із чотирьох-пʼяти людей, а P-63 керує один пілот. Однак скільки людей було на борту цих літаків під час авіашоу у Далласі, наразі невідомо. На місці працюють екстрені служби.