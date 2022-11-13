Радість звільнених херсонців та екологічні наслідки вторгнення. Що провідні видання світу пишуть про війну 12 листопада

Десятки, якщо не сотні матеріалів в іноземних медіа присвячено звільненню Херсону. Однак лише кілька з них зараз аналізують, як Україні це вдалося і чому втеча росіян з правобережної Херсонщини є великим успіхом. Більшість же матеріалів (у BBC, CNN, The Washington Post, Euronews) концентруються на іншому ― на тому, як місцеві радіють появі української армії. Сайт The Daily Beast навіть випустив підбірку зворушливих постів у соцмережах про те, як зустрічають українські війська, із підзаголовком “Slava Ukraini!”. Кореспонденти в репортажах із місця подій не забувають розповісти й те, що в щойно звільнених поселеннях чимало зруйнованих росіянами будівель чи розграбованих закладів, що місцеві скаржаться на знущання з боку окупантів, навіть в останні дні їхнього перебування тут. Однак ключове повідомлення в тому, що попри восьмимісячне перебування під контролем росії, місцеві не мають щодо цієї країни позитивних сентиментів, і що єдина державна символіка, яку вони воліють бачити у своїх селах чи містах ― українська.

Про те, яку шкоду українській екології завдало російське вторгнення, пише Associated Press. Після восьми місяців повномасштабної війни близько шести мільйонів українців мають обмежений доступ чи взагалі ніякого доступу до чистої води, знищено близько 280 тисяч гектарів лісів, повідомляє інформагентство дані глобальної екологічної організації WWF, World Wildlife Fund. Якщо порахувати екологічні збитки в грошах ― це понад $37 мільярдів. Однак значно наочніше зміну екологічної ситуації видно в погіршенні здоров’я людей. Це проявлятиметься ще роками, йдеться в публікації, часто через погіршення якості питної води чи шкідливі речовини в повітрі через спалені промислові об’єкти. Іноді ж це помітно вже ― наприклад, у селищі Демидів на північ від Києва, де сили опору підірвали дамбу, чим затримали просування російських сил на столицю. Як наслідок, вода в колодязях стала коричневою й набула дивного запаху, деякі оселі затопило й на стінах з’явилась пліснява. Місцеві змушені були пити цю воду, їхнє самопочуття погіршувалось. Тоді до Демидова почала їздити вантажівка з питною водою ― однак у жовтні вона зламалась, тож селяни знову п’ють неочищену воду. Таких прикладів іще чимало, запевняють співрозмовники AP серед екологів ― особливо на сході України, де бойові дії тривають довше.

Про розкол в адміністрації Джо Байдена щодо того, чи має Україна шукати миру з росією зараз, пише CNN. Ключовим пропонентом мирних переговорів в оточенні американського президента став голова Об’єднаного комітету керівників штабів американської армії Марк Міллі. Виступаючи на засіданні Економічного клубу Нью-Йорка, він відзначив майстерність українців у спонуканні росіян до втечі з Херсону ― але додав, що навряд чи Київ може отримати зараз повномасштабну військову перемогу. Тому «коли існує можливість для переговорів, коли можна досягти миру ― рухайтесь у цьому напрямку, ловіть момент», підсумував він. У внутрішніх суперечках в адміністрації, пише CNN, Міллі запевняє, що не штовхає українців до жодного роду капітуляції. Просто він бачить можливість завершити війну зараз, не розтягуючи її до весни чи й далі ― що, за словами Міллі, принесе подальші страждання і втрати як для цивільних, так і для військових. Дипломатичний варіант вирішення конфлікту обговорюється всередині американської влади давно, пише видання. Однак зараз, коли частина цих розмов стали публічними, в адміністрації президента США побоюються, що це може дати путіну додаткові козирі на світовій арені, повідомляють медіа наближені до Байдена джерела. Врешті-решт, наразі панівна позиція Білого дому залишається незмінною: Захід підтримуватиме Україну, скільки це буде потрібно, а Київ сам вирішить, коли і за яких умов іти на переговори з росіянами.

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