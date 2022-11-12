В аеропорту в Парижі помер іранець Мехран Насері. Його історія лягла в основу фільму «Термінал» із Томом Генксом

У пасажирському терміналі аеропорту Шарля де Голля в Парижі помер іранець Мехран Карімі Насері, який 18 років прожив у аеропорту в статусі біженця і став прототип головного героя фільму «Термінал» із Томом Генксом у головній ролі.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Насері народився в 1945 році і походив з іранської провінції Хузестан. Він оселився в аеропорту в листопаді 1988 року після перельоту з Ірану до Лондону, Берліну та Амстердаму, намагаючись знайти свою матір. Його видворяли з усіх інших країн, куди він потрапляв, тому що він не міг надати належних документів.

В аеропорту Шарля де Голля навколо іранця утворилася неформальна мережа підтримки, яка забезпечувала його їжею та медичною допомогою, а також книгами та радіо. У 1999 році він отримав статус біженця і право залишитися у Франції.

Незвичайна історія Карімі Насері привернула увагу голлівудського режисера Стівена Спілберга, який зняв у 2004 році фільм «Термінал» із Томом Генксом і Кетрін Зета-Джонс. Генкс зіграв людину, яка потрапляє в пастку в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, коли його рідну країну охоплює революція.

Повідомляється, що іранець отримав виплати за право використати його історію і на деякий час залишив аеропорт. Але витративши більшу частину коштів, Насері повернувся в аеропорт за кілька тижнів перед смертю.