Чому росія не отримала переваги в українському небі та вплив «шахідів» на майбутні війни. Провідні видання світу про війну 11 листопада

Як так вийшло, що росія, маючи в рази потужніші сили військової авіації, ніж Україна, не змогла отримати домінування в повітрі? У цьому намагається розібратися Forbes, аналізуючи роботу, присвячену українській стратегії захисту неба в цій війні від британського RUSI ― Королівського інституту досліджень оборони й безпеки. У перші тижні війни, пишуть автори цього дослідження, росія була близька до того, щоб опанувати українське небо. Для цього вона з самого початку повномасштабного вторгнення атакувала українські системи ППО ― зокрема радари для виявлення цілей. Росіяни знали точне місцезнаходження радарів і багато з них вивели з ладу ― тож українські системи С-300 не могли виявляти ворожі літаки чи ракети на ранніх етапах. Тоді за ліквідацію російських літаків взялися українські винищувачі ― MіГ-29 чи Су-27, йдеться в дослідженні. Наші літаки теж збивали, і для нас це були болючі втрати ― але для України важливіше було не зберегти авіаційний флот, а виграти час. І це вдалося: за ці кілька днів українці відремонтували й перемістили частину радарів, що частково відновило потужності ППО, і російські літаки не могли дозволити собі літати на великих висотах. На середніх висотах у них теж було чимало проблем. Системи «Бук», що їх Україна до початку повномасштабного конфлікту мала на озброєнні близько сотні, ефективно влучають у повітряні цілі і до того досить мобільні ― ці установки складно знищити. На це в росіян наклалась іще одна проблема: їхні наземні війська загрузли в безперспективній спробі захопити Київ. Відтак вони почали потребувати допомоги авіації, для чого літакам окупанта довелось опускатися ще нижче ― там їх уже могли дістати переносні ПЗРК на кшталт Stinger. Це призвело до того, що в один із тижнів війни росіяни втратили через маленькі ПЗРК одразу вісім літаків. У підсумку можливості російської армії ослабли й вона перейшла до використання літаків лише в допоміжних операціях недалеко від лінії фронту або для запуску ракет із російської глибинки. Втім, підсумовує Forbes, такі успіхи українців не є приводом для Заходу заспокоїтись. Щойно росіяни десь проб’ють значну діру в українській протиповітряній обороні ― їхні літаки зможуть завдати українському війську значної шкоди й навіть забрати в ЗСУ тяжко виборону ініціативу в цій війні. Тому союзникам потрібно й надалі посилювати Українські системи ППО новітнім обладнанням, а в ідеалі передати й сучасні винищувачі.

Іранські дрони стали одним із нових явищ у цій війні та одним із кількох ефективних інструментів, які під час вторгнення освоїла росія. Розібратись, що Shahed-136 та подібні апарати значать для майбутнього війни, намагаються експерти з питань безпеки Майкл Найтс та Алекс Альмейда в статті для видання The New Lines (також матеріал вийшов на сайті Вашингтонського інституту близькосхідної політики, де працюють обидва автори). Текст починається з історичної паралелі: у 1930-х в Іспанії тривала громадянська війна, яку різні європейські країни використали як полігон для нових тактик і видів озброєнь. Пізніше вони використали ці напрацювання в Другій світовій війні. Зараз війна росії в Україні теж стала тестовим майданчиком для багатьох видів нової зброї. І чи не найбільше від цього виграв Іран: виявилось, що невеликі й досить точні дрони ефективні в сучасній війні. Так, вони не завдадуть значних руйнувань, але можуть точково пошкодити елементи інфраструктури, на відновлення яких піде багато місяців. Тож під загрозою промислові об’єкти ― від нафтопереробних заводів до фармкомпаній, міська інфраструктура і військові обʼєкти на кшталт кораблів. Так, існують засоби, здатні ефективно збивати ці дрони, але тут додається другий фактор ― ціна. Один Shahed-136 обходиться в $20 тисяч, тоді як протиракетний снаряд коштує від $400 тисяч до мільйона, йдеться в статті. Законтрактувавши в Ірану тисячі «мопедів», росія сподівається в підсумку виснажити українську протиповітряну оборону, коли Києву й партнерам буде задорого знаходити тисячі дорогих ракет. Можна виснувати, що зараз потрібні дешеві засоби для збиття таких дронів. Або снаряди, або інші безпілотники на кшталт Switchblade ― головне, щоб їх можна було виготовляти й надати у великій кількості. Адже ймовірність того, що подібна до «шахідів» зброя поширюватиметься у світі, дуже висока.

Війна в Україні змусила Європу змінити підхід до мобільності своїх військ, пише Politico. Тепер одне з головних завдань відомств європейських країн, які відповідають за інфраструктуру ― переконатись, що місцеві шляхи здатні витримувати вагу танків та іншого важкого озброєння. «Іще недавно ідея витрачати гроші на посилення конструкцій мостів та залізниць, щоб по них міг проїхати 62-тонний танк Leopard, видавалася бездумним поверненням у часи Холодної війни, ― йдеться в матеріалі. ― Кривава атака кремля на Україну змінила це». Тепер завдання європейських аналогів автодорів ― зробити так, щоб озброєння могло швидко переміщуватись континентом туди, де воно найпотрібніше. А щоб кордони не стали на заваді, у ЄС пропонують створити електронну базу озброєння, яка дозволяла б швидко долати пункти пропуску. Кінцева мета ― зробити так, щоб танк подолав шлях із Лісабону до Варшави настільки ж легко, як вантажівка з яблуками. Втім, додаткових опор чи міцніших матеріалів для цього замало: за словами співрозмовників Politico, одним із ключових векторів у цьому процесі буде також захист транспортної інфраструктури континенту від кібератак.

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