США позбавили росію статусу країни з ринковою економікою

Сполучені Штати Америки більше не вважають росію країною з ринковою економікою.
Про це повідомили в Міністерстві торгівлі США.
Аналіз Міністерства показав, що «широка» участь уряду в російській економіці призвела до викривлення цін і витрат. Тому точно невідомо, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у США.
«Це рішення дозволяє Сполученим Штатам застосувати повну силу свого антидемпінгового законодавства, щоб усунути ринкові викривлення, викликані посиленням втручання російського уряду в економіку рф», — йдеться в заяві Міністерства торгівлі.
Для розрахунку антидемпінгових мит на імпорт з росії США використовуватиме ринкові ціни та витрати з країн, що мають такий самий рівень економічного розвитку та виробляють таку ж продукцію.
- У 2002 році Вашингтон надав росії статус країни з ринковою економікою, що вплинуло на вступ рф до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році.
- У списку країн з неринковою економікою є ще 11 держав, серед яких білорусь, Грузія, Молдова та Китай.