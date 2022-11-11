США позбавили росію статусу країни з ринковою економікою

Сполучені Штати Америки більше не вважають росію країною з ринковою економікою.

Про це повідомили в Міністерстві торгівлі США.

Аналіз Міністерства показав, що «широка» участь уряду в російській економіці призвела до викривлення цін і витрат. Тому точно невідомо, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у США.

«Це рішення дозволяє Сполученим Штатам застосувати повну силу свого антидемпінгового законодавства, щоб усунути ринкові викривлення, викликані посиленням втручання російського уряду в економіку рф», — йдеться в заяві Міністерства торгівлі.

Для розрахунку антидемпінгових мит на імпорт з росії США використовуватиме ринкові ціни та витрати з країн, що мають такий самий рівень економічного розвитку та виробляють таку ж продукцію.