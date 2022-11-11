Дайвери знайшли біля узбережжя Флориди частину космічного корабля «Челленджер», який вибухнув 36 років тому

У США, біля узбережжя штату Флорида драйвери знайшли частину космічного корабля «Челленджер», який вибухнув над Атлантичним океаном 36 років тому. Тоді загинули всі сім членів екіпажу, що стало однією з найстрашніших аварій американської космічної програми.

Про це повідомляє The New York Times.

Майк Барнетт, морський біолог із міста Сент-Пітерсбург (штат Флорида), та його партнер з дайвінгу Джиммі Гадомські провели частину цього року у пошуках літаків часів Другої світової війни для документального фільму «Бермудський трикутник: у прокляті води». У травні вони натрапили на плоский металевий предмет, який і виявився уламками корабля, що вибухнув вранці 28 січня 1986 року.

Останній старт «Челленджера». Космічний центр Кеннеді у Флориді, 28 січня 1986 року. NASA

NASA підтвердило відкриття водолазів 10 листопада, заявивши, що офіційні особи переглянули знятий матеріал і визначили, що уламки були із «Челленджера». Космічне агентство все ще зʼясовує, до якої частини шатла належав цей шматок — імовірно, уламки є «значною частиною» нижньої частини орбітального апарату.

«Для мільйонів людей у ​​всьому світі, зокрема й для мене, 28 січня 1986 року все ще здається вчорашнім днем. Це відкриття дає нам можливість ще раз зробити паузу, підняти спадщину семи першопрохідників, яких ми втратили, і подумати про те, як ця трагедія змінила нас», — заявив у своїй заяві адміністратор НАСА Білл Нельсон.

Члени екіпажу «Челленджер» позують для фотографій 9 січня 1986 року на стартовому комплексі. NASA

Дайвер Майк Барнетт сказав, що не може розкрити, де саме зробили відкриття, тому що у космічному агентстві не хочуть, щоб дайвери-аматори торкалися предмета і пошкоджували його. Однак і Барнетт, і NASA заявили, що він розташований біля узбережжя Флориди неподалік мису Канаверал, на північний захід від «Бермудського трикутника». Частина, яка є власністю уряду, залишиться там, доки NASA не вирішить, що робити далі. Агентство розглядає, що воно може зробити стосовно артефакту, щоб належним чином вшанувати спадщину загиблих астронавтів «Челленджера».

Через 17 років після вибуху «Челленджера», 1 лютого 2003 року інший шатл «Колумбія» знову увійшов в атмосферу Землі і розбився — семеро членів екіпажу загинули, а уламки розлетілися по Техасу.