У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим. Про це Київрада оголосила 10 листопада.
Зокрема, перейменували:
У Деснянському районі:
- вулицю Біломорську — на вулицю Катерини Гандзюк;
- вулицю Магнітогорську — на вулицю Якова Гніздовського.
У Голосіївському районі:
- вулицю Ломоносова — на вулицю Юлії Здановської.
У Подільському районі:
- вулицю Північно-Сирецьку — на вулицю Віктора Некрасова.
У Дніпровському районі:
- бульвар Праці — на бульвар Івана Котляревського;
- вулицю Генерала Карбишева — на вулицю Ірини Бекешкіної;
- вулицю Челябінську — на вулицю Пантелеймона Куліша.
У Печерському районі:
- вулицю Миколи Гастелло — на вулицю Бусовогірську.
У Соломʼянському районі:
- вулицю Маміна-Сибіряка — на вулицю Вічову.
У Святошинському районі:
- вулицю Валі Котика — на вулицю Віденську.
У Дарницькому районі:
- вулицю Іжевську — на вулицю Іжкарську.
Нові назви обирали кияни. На рейтингове електронне голосування загалом винесли 296 обʼєктів, які відбирала експертна комісія. Кияни могли проголосувати за назви, яким віддали перевагу, у застосунку «Київ Цифровий». Назви, що отримали найбільшу підтримку, передали на розгляд та голосування Київради.