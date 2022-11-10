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У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких повʼязані з росією

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим. Про це Київрада оголосила 10 листопада.

Зокрема, перейменували:

У Деснянському районі:

  • вулицю Біломорську — на вулицю Катерини Гандзюк;
  • вулицю Магнітогорську — на вулицю Якова Гніздовського.

У Голосіївському районі:

  • вулицю Ломоносова — на вулицю Юлії Здановської.

У Подільському районі:

  • вулицю Північно-Сирецьку — на вулицю Віктора Некрасова.

У Дніпровському районі:

  • бульвар Праці — на бульвар Івана Котляревського;
  • вулицю Генерала Карбишева — на вулицю Ірини Бекешкіної;
  • вулицю Челябінську — на вулицю Пантелеймона Куліша.

У Печерському районі:

  • вулицю Миколи Гастелло — на вулицю Бусовогірську.

У Соломʼянському районі:

  • вулицю Маміна-Сибіряка — на вулицю Вічову.

У Святошинському районі:

  • вулицю Валі Котика — на вулицю Віденську.

У Дарницькому районі:

  • вулицю Іжевську — на вулицю Іжкарську.

Нові назви обирали кияни. На рейтингове електронне голосування загалом винесли 296 обʼєктів, які відбирала експертна комісія. Кияни могли проголосувати за назви, яким віддали перевагу, у застосунку «Київ Цифровий». Назви, що отримали найбільшу підтримку, передали на розгляд та голосування Київради.