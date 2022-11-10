У Києві перейменували ще 11 вулиць, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим. Про це Київрада оголосила 10 листопада.

Зокрема, перейменували:

У Деснянському районі:

вулицю Біломорську — на вулицю Катерини Гандзюк;

вулицю Магнітогорську — на вулицю Якова Гніздовського.

У Голосіївському районі:

вулицю Ломоносова — на вулицю Юлії Здановської.

У Подільському районі:

вулицю Північно-Сирецьку — на вулицю Віктора Некрасова.

У Дніпровському районі:

бульвар Праці — на бульвар Івана Котляревського;

вулицю Генерала Карбишева — на вулицю Ірини Бекешкіної;

вулицю Челябінську — на вулицю Пантелеймона Куліша.

У Печерському районі:

вулицю Миколи Гастелло — на вулицю Бусовогірську.

У Соломʼянському районі:

вулицю Маміна-Сибіряка — на вулицю Вічову.

У Святошинському районі:

вулицю Валі Котика — на вулицю Віденську.

У Дарницькому районі: