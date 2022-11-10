Мистецьку колекцію співзасновника Microsoft продали за рекордні $1,5 мільярда

На аукціоні продали картини та скульптури з колекції покійного співзасновника Microsoft Пола Аллена. За них виручили рекордні $1,5 мільярда.

Про це повідомляє BBC.

За даними Christie's, це був найбільший мистецький аукціон в історії. Роботи Вінсента Ван Гога, Жоржа Сера, Поля Гогена, Поля Сезанна та Густава Клімта продавали окремо — кожна коштувала понад $100 мільйонів.

Найдорожчим витвором мистецтва з цієї колекції стала робота Жоржа-Пʼєра Сера 1888 року. Її продали за $149,2 мільйона, повідомляє Christie's. Ось як вона виглядає:

Серед інших робіт-рекордсменів — картина «Сад із кипарисами» Ван Гога, яку продали за $117,2 мільйона, «Материнство II» Ґоґена— за $105,7 мільйонів, «Березовий ліс» Клімта — за $104,6 мільйона.