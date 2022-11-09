Трамп заявив, що вибори до Конгресу його «дещо розчарували»

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що результати проміжних виборів до Конгресу «дещо розчаровують», але підкреслив, що вони стали для нього «дуже великою перемогою».

Про це пише The Hill.

«Хоча в певному сенсі вчорашні вибори дещо розчарували, з моєї особистої точки зору, це була дуже велика перемога — 219 перемог і 16 поразок у загальному заліку — чи хтось коли-небудь показував кращий результат?» — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Колишній президент рано-вранці в середу озвучив ще більш хвалькувату ноту на своїй платформі соціальних мереж.

Разом з тим, в американському штаті Джорджія після підрахунків 99% голосів жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів, тож, імовірно, саме другий тур голосування 6 грудня визначить розподіл місць у верхній палаті Конгресу.