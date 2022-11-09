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Трамп заявив, що вибори до Конгресу його «дещо розчарували»

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Трамп заявив, що вибори до Конгресу його «дещо розчарували»

Getty Images / «Бабель»

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що результати проміжних виборів до Конгресу «дещо розчаровують», але підкреслив, що вони стали для нього «дуже великою перемогою».

Про це пише The Hill.

«Хоча в певному сенсі вчорашні вибори дещо розчарували, з моєї особистої точки зору, це була дуже велика перемога — 219 перемог і 16 поразок у загальному заліку — чи хтось коли-небудь показував кращий результат?» — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Колишній президент рано-вранці в середу озвучив ще більш хвалькувату ноту на своїй платформі соціальних мереж.

Разом з тим, в американському штаті Джорджія після підрахунків 99% голосів жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів, тож, імовірно, саме другий тур голосування 6 грудня визначить розподіл місць у верхній палаті Конгресу.

  • Попередні підрахунки голосів свідчать про перевагу республіканців на виборах до Палати представників Конгресу.
  • 8 листопада 2022 року у США пройшли вибори до Конгресу, який складається з двох палат — Палати представників і Сенату. Американці обирали всю Палату представників, а ще — 34 зі 100 сенаторів, губернаторів штатів і численних посадовців на рівні місцевих громад.
  • 4 листопада під час візиту до Києва радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що двопартійна підтримка України діятиме, незалежно від результатів виборів у США.