Трамп заявив, що вибори до Конгресу його «дещо розчарували»

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що результати проміжних виборів до Конгресу «дещо розчаровують», але підкреслив, що вони стали для нього «дуже великою перемогою».
Про це пише The Hill.
«Хоча в певному сенсі вчорашні вибори дещо розчарували, з моєї особистої точки зору, це була дуже велика перемога — 219 перемог і 16 поразок у загальному заліку — чи хтось коли-небудь показував кращий результат?» — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Колишній президент рано-вранці в середу озвучив ще більш хвалькувату ноту на своїй платформі соціальних мереж.
Разом з тим, в американському штаті Джорджія після підрахунків 99% голосів жоден із кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів, тож, імовірно, саме другий тур голосування 6 грудня визначить розподіл місць у верхній палаті Конгресу.
- Попередні підрахунки голосів свідчать про перевагу республіканців на виборах до Палати представників Конгресу.
- 8 листопада 2022 року у США пройшли вибори до Конгресу, який складається з двох палат — Палати представників і Сенату. Американці обирали всю Палату представників, а ще — 34 зі 100 сенаторів, губернаторів штатів і численних посадовців на рівні місцевих громад.
- 4 листопада під час візиту до Києва радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що двопартійна підтримка України діятиме, незалежно від результатів виборів у США.