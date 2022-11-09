Уряд працює над скороченням міністерств. Скільки їх може залишитися після трансформації

Від червня уряд працює над оптимізацією міністерств. За даними джерел «Бабеля» в уряді, драйвером процесу виступало Міністерство цифрової трансформації.

Кожен із міністрів отримав завдання до кінця серпня провести аудит свого відомства і презентувати власне бачення прем’єру.

Журналісти з видання «Дзеркало тижня» оприлюднили інфографіку можливої трансформації міністерств, але співрозмовник «Бабеля» зазначає, що там є неточності.

Наприклад, в інфографіці немає Міністерства молоді та спорту. Міністерство з питань стратегічниx галузей промисловості віднесено як до Міністерства цифрової трансформації, так і до Міністерства економічного розвитку.

Хоча за нашою інформацією міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін пропонував, щоб його відомство стало агенцією у складі Міністерства оборони.

Також не остаточно вирішена й доля Міністерства інфраструктури: його пропонують зробити велиииииким й об’єднати як з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, так і з Міністерством розвитку громад та територій.

Однак усі ці ідеї не є остаточним рішенням. Невідоме й майбутнє Центру уряду для координації стратегій та програм міністерств. Він, за задумом ідеологів, має бути підпорядкований прем’єру Денису Шмигалю.