СБУ знешкодила диверсантів, які готували вбивство командирів Сил спеціальних операцій

Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила диверсійно-розвідувальну групу, яка готувала диверсії на Сумщині та збирала дані про командування ЗСУ.

Ця ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Зокрема, вони розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ у Києві та прикордонних районах на півночі.

«Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників і знищення їхнього озброєння та військової техніки», — йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, групу сформував співробітник російської федеральної служби безпеки. До неї увійшов завербований росією житель Сумщини, який завербував ще одного місцевого мешканця.

Правоохоронці затримали диверсантів, коли вони забирали зброю зі схованки на Сумщині. Там же виявили дві протитанкові міни ТМ-62М із підривачами, дві бойові гранати РГО із запалами й автомат Калашникова.

У домівках фігурантів вилучили компʼютери та мобільні телефони.

Затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану та в несанкціонованому поширенні інформації про українські війська.