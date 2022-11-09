«Укрпошта» обрала ескіз для різдвяно-новорічної поштової марки. Її випустять у грудні

«Укрпошта» повідомила результати конкурсу на ескіз для марки на честь Різдва та Нового року.

Більшість учасників голосування підтримали ілюстрацію, створену старшокласницею з Миколаєва Валерією Михайловою.

«Ескіз готувався за кордоном, куди авторка виїхала через безупинні обстріли міста росіянами. На ньому зображено дівчину та українського військового, які зустрічають свято нарізно: вона — на самоті, він — на лінії вогню», — заявила пресслужба компанії.

Нову марку випустять у грудні, але компанія планує доопрацювати ескіз — «згідно з пропозиціями учасників онлайн-голосування».