Принцеса Норвегії відмовляється від королівських обовʼязків через суперечки щодо її нареченого — «шамана»

Дочка короля Норвегії Гаральда V та королеви Соні принцеса Марта Луїза заявила, що більше не представлятиме королівський дім і не буде виконувати обовʼязки принцеси — через «безліч питань, які стосуються мене та ролі мого нареченого».

Заяву принцеси королівський двір оприлюднив 8 листопада, а деталі історії розповідає The Washington Post.

«Я ухвалила рішення, що більше не виконуватиму офіційних обовʼязків при королівському дворі», — йдеться в заяві Марти Луїзи. Своє рішення принцеса узгодила з батьками, «щоб створити мир навколо королівського двору».

Принцеса збереже свій титул, але відмовляється від ролі патрона в низці організацій — це були її основні офіційні обовʼязки, яку передадуть іншим членам королівської родини.

50-річна принцеса в червні заручилася з Дуреком Верреттом — американцем, який називає себе шаманом і цілителем. Після цього норвезькі ЗМІ звинуватили Марту Луїзу та Верретта у тому, що вони використовували королівський титул у комерційних цілях, а також просували альтернативні методи лікування. Наприклад, Веррет розповідав, що медальйон допоміг йому вилікуватися від коронавірусної інфекції.

Норвезька принцеса Марта-Луїза та її наречений, самозваний шаман Дурек Верретт прибувають на святкування 18-річчя норвезької принцеси Інгрід Олександри. Осло, 16 червня 2022 рік. Getty Images / «Бабель»

У заяві палацу зазначається, що пара «уточнить різницю між своєю власною діяльністю та королівським будинком» і не використовуватиме титул принцеси в соціальних мережах чи комерційній діяльності.

Веррету ж заборонено будь-яким чином представляти королівський дім або натякати на будь-який звʼязок із ним. Також після одруження з Мартою Луїзою він не матиме титулу. Зараз пара, яка разом із травня 2019 року, відвідує сімейні та інші заходи, участь у яких є традицією для членів королівської родини.