В Іспанії чоловік отримав 15 місяців вʼязниці за фейк у Twitter. Це перший подібний вирок у країні

В Іспанії чоловік отримав 15 місяців увʼязнення за поширення фейку у Twitter. Це перший подібний вирок у країні, пише газета El Mundo.

Засуджений опублікував відео і звинуватив неповнолітнього іммігранта в нападі, який насправді стався в Китаї. Відео переглянули 21 900 разів.

На кадрах видно, як чоловік нападає на жінку, бʼє її ногами та руками, після чого намагається стягнути з неї штани та хапає за волосся. У своєму дописі обвинувачений стверджував, що інцидент стався в Канет-де-Мар.

За словами прокурора, чоловік діяв «під впливом своєї ворожості та неприйняття іноземних іммігрантів марокканського походження». Обвинувачений отримав 15 місяців тюремного ув’язнення та штраф у розмірі €1 620. Крім того, йому заборонили працювати вчителем протягом пʼяти років.

Вирок виніс Вищий суд Барселони. Тепер суд може призупинити виконання вироку, якщо обвинувачений не вчинятиме злочинів протягом двох місяців, не зводитиме наклепів в Інтернеті та пройде курс із рівності та прав людини.