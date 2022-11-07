У США успішно запустили ракету-носій «Антарес» з українськими комплектуючими

У США відбувся перший у цьому році пуск ракети-носія середнього класу «Антарес». Основну конструкцію першого ступеня розробило «Конструкторське бюро «Південне» у кооперації з низкою українських підприємств.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3 729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції (МКС).

Ракета-носій «Антарес» складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило «КБ «Південне» та виготовило «ВО ПМЗ» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-Аркос» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-Юком» (Запоріжжя), «Чезара Телеметрія», «Рапід» (Чернігів) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

На «КБ «Південне» фахівці підприємства в режимі реального часу забезпечували технічну підтримку пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації і, як наслідок, у повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій.

Космічний корабель Cygnus місії NG-18 отримав ім’я на честь Саллі Райд (1951-2012), першої американської жінки-астронавтки. Стикування з МКС заплановано на 9 листопада.