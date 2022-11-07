У Танзанії пасажирський літак упав у найбільше озеро Африки

У Танзанії пасажирський літак впав в озеро Вікторія. Загинули щонайменше 19 людей.

Про це повідомляє BBC.

Катастрофа сталася, коли літак намагався приземлитися в місті Букоба на березі озера. За даними авіаперевізника Tanzanian Precision Air, на борту було 43 людини.

За словами тих, хто вижив, перед посадкою погода зіпсувалася, тож пілоти були змушені змінити маршрут літака.

«Тоді нам повідомили, що ми незабаром приземлимося, але була сильна турбулентність. Пізніше ми опинилися в озері. Потім вода потрапила в літак, і всі, хто сидів попереду, були накриті нею. Я сидів на задньому сидінні, і більшість із нас у задній частині літака намагалися вибратися», — розповів один з пасажирів.

Премʼєр-міністр Танзанії Кассім Маджаліва виїхав на місце події. Аеропорт закрили, щоб розслідувати причини катастрофи.

«Ми все ще ідентифікуємо тіла, але велика ймовірність того, що пілоти могли загинути», — сказав премʼєр.