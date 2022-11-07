У Києві та семи областях упродовж доби діятимуть планові відключення електроенергії. Можливі й аварійні заходи

З 6:00 і до кінця доби графіки планових відключень діятимуть у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, а також у місті Києві.
Про це повідомили в «Укренерго».
Будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх запроваджуватиме обленерго в разі, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки
«Області, які потерпатимуть від відключень, ніхто не обирав — це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів», — зазначили в компанії.
У разі запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше, а обмеження споживання тривати довше, ніж за планом.
- Об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада.