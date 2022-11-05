Нацбанк помʼякшив валютні обмеження для волонтерів, які допомагають військовим

Національний банк України помʼякшив валютні обмеження для волонтерів. Тепер благодійники, які допомагають армії, зможуть купувати більше обладнання за кордоном за допомогою гривневих карток.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Нацбанк вніс тепловізори та «низку інших приладів» до переліку оборонних товарів. За такі товари волонтери можуть розраховуватися гривневими картками за кордоном без обмежень.

Також приватні особи можуть купувати валюту та переказувати її за кордон в рамках місячного ліміту 400 тисяч гривень.

«Нагадаємо, що до відповідного переліку також входять: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги», — зазначили в пресслужбі НБУ.

Помʼякшення торкнуться також благодійних фонди. Відтепер банки не будуть враховувати наявні залишки іноземної валюти на рахунках фондів та не вимагатимуть її продажу, перш ніж дозволити їм купити валюту для оплати імпортних контрактів.