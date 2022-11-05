У Південній Кореї шахтарі прожили під землею девʼять днів завдяки каві

Чоловікам — 62 та 56 років. Вони застрягли під землею 26 листопада, після того як обрушилася частина цинкової копальні, у якій вони працювали. Зрештою їх врятували в ніч на 4 листопада — більш ніж через девʼять днів після початку їхніх випробувань. Обидва змогли вибратися з шахти та були доставлені до місцевої лікарні, їхній стан — стабільний.

Про це повідомляє BBC .

У Південній Кореї двоє шахтарів провели під землею девʼять днів. Їм вдалося вижити, адже вони харчувались порошком розчинної кави.

Президент Юн Сок Йоль назвав їхній порятунок «воістину чудовим», а місцева влада заявила, що гірники вижили завдяки тому, що пили воду, що капала зі стелі, і вживала розчинну каву як їжу.

За повідомленням південнокорейського інформаційного агентства Yonhap, рятувальна операція розпочалася 3 листопада, коли рятувальники просвердлили отвір та вставили невелику камеру, щоб знайти гірників. Зрештою їх виявили сидячими пліч-о-пліч.