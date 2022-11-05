NYT: Вашингтон розглядає міністра фінансів Канади Христю Фріланд як наступного генсека НАТО

США вбачають наступним генсеком НАТО міністра фінансів Канади Христю Фріланд з українським корінням. Термін повноважень чинного глави НАТО Єнса Столтенберга має закінчитися восени 2023 року.

Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на американських посадовців, які обізнані з перебігом обговорення цього питання.

Хоча офіційні особи попередили, що це лише початок, і дуже часто імена, які виринають першими, не витримують переговорів між 30 членами НАТО, вони сказали, що у Вашингтоні зʼявився один головний кандидат: Христя Фріланд — міністр фінансів Канади українського походження, яка до цього була міністром закордонних справ. Її переваги значні: вона знає англійську, французьку, італійську, українську та російську мови, керувала складними установами, вміє вести пресконференції та інші публічні виступи, а також стане першою жінкою і першою з-поміж канадійців, які колись очолювали НАТО.