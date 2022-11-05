У Канаді дослідники знайшли камери, які залишили на льодовику 85 років тому

У Канаді, на віддаленому льодовику Волша знайшли камери дослідника Бредфорда Вошбурна, які він там залишив 85 років тому.

Про це повідомляє CNN.

Експедицію очолив дослідник Гріфін Пост. Протягом 18 місяців підготовки до експедиції Пост переглядав старі документи, журнали та кореспонденцію, щоб спробувати точно визначити вихідне місце, тоді як команда з Оттавського університету використала картування льодовиків, аби зʼясувати наскільки далеко схованка могла посунутися за вісім десятиліть. Шість днів пошуки нічого не дали, однак в останній день, стоячи на льоду, член команди Дора Меджицька помітила візерунок на морені.

«Шанс, що ми знайдемо таку маленьку схованку на такому величезному льодовику, був малий. Усі втратили надію, тож це було справді епічно. Наше щастя не могло бути більшим», — розповіли дослідники.