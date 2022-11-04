Associated Press оприлюднило відеорозслідування окупації Бучі та убивства цивільних

Іноземні журналісти спільно з OSINT-розслідувачами відтворили 3D-модель подій, які відбулися в Бучі в перший місяць російського вторгнення.

Відеорозслідування опублікувало агентство Associated Press у співавторстві з Frontline PBS та SITU Research.

Росіяни зайшли в Бучу 3 березня в обід. На той час в містечку були облаштовані три блокпости українських добровольців та військових, вони допомагали організувати евакуацію. Проте після заходу перших танків ворога деякі оборонці перемістилися в Ірпінь, а деякі — залишилися. Згодом росіяни затримали їх.

Журналісти проаналізувати сотні годин відеозаписів із камер відеоспостереження та перехоплених телефонних розмов окупантів, де ті розповідають про вбивство цивільних.

До початку вторгнення росіяни отримали «розстрільні списки» людей, яких треба ліквідувати в першу чергу. Вже 4 березня вони почали «полювання».

Російські військові перевіряли телефони, допитували та оглядали мирних мешканців Бучі. Підозрілих українців вони відправляли на «фільтрацію», де людей жорстко катували, били, а потім вбивали.

Після звільнення міста там знайшли тіла 450 закатованих цивільних — найбільше на вулиці Яблунській, 144, де було велике укриття. Згодом це місце перетворилося на вʼязницю — там окупанти вбили 40 людей. Ще понад 10 жертв знайшли в «штаб-квартирі», яку росіяни облаштували в ЖК над укриттям.

Журналісти нагадують, що в Бучі дислокувалася 76 гвардійська десантно-штурмова дивізія росії. Військовими там командували генерал-майор Сєргєй Чубарикін та генерал-полковник Алєксандр Чайко. Останній до цього командував військами рф у Сирії.