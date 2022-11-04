У нідерландському музеї сто років пролежав ескіз, який вважали імітацією Рембрандта. Виявилося, що це його робота

У Нідерландах мистецтвознавці оприлюднили ескіз, який понад 100 років пролежав в архіві музею та вважався імітацією роботи нідерландського майстра Рембрандта ван Рейна. Тепер експерти дійшли висновку, що цей ескіз належить пензлю видатного художника.

Про це пише The Guardian.

Довгий час вважалося, що ескіз «Воздвиження хреста» 1640-х років був написаний послідовником майстра. У четвер музей Бредіуса в Гаазі, де ескіз виставлявся з моменту купівлі в 1921 році, оголосив, що завдяки новим науковим методам вдалося зʼясувати, що він насправді був намальований Рембрандтом.

Витвір мистецтва придбав перший куратор музею Абрахам Бредіус у 1921 році. Він також був переконаний, що ескіз є оригінальною роботою Рембрандта. Але з роками мистецтвознавці відкинули його як «грубу імітацію». Одним із головних аргументів мистецтвознавців на користь цього була «удавана відсутність деталей у мазках пензля».

Реставраторка Йоганнеке Верхаве сказала, що за допомогою інфрачервоної рефлексографії та рентгенівського сканування на ескізі виявили цікаві елементи. «Дослідження показує, що ескіз має кілька змін, зроблених самим художником під час малювання, тобто створення композиції було творчим процесом. Це означає, що художник змінював свій задум під час роботи. Він явно не копіював іншу картину», — сказала вона. Верхаве додала, що дослідження також показало те, що манера володіння пензлем художника збігалася з манерою великого майстра.