У Нідерландах в одній із провінцій вирішили стріляти у вовків пейнтбольними кульками — вони перестали боятись людей

У Нідерландах, у провінції Арнем у вовків будуть стріляти кульками з фарбою, щоб зробити їх менш ручними. Є побоювання, що вовки настільки перестають боятися людей, що можуть становити серйозну небезпеку.

Про це повідомляє BBC.

Відповідне рішення ухвалив уряд провінції після того, як у соціальних мережах зʼявилося відео, на якому вовк ходить повз родину в національному парку Хоге-Велюве. Пейнтбольні кулі обрали, аби рейнджери могли бачити, які з них потрапили. Є надія, що це також спонукає вовків триматися на відстані не менше ніж 30 метрів від людей.