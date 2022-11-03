The Times: Ідеологами повномасштабного вторгнення росії в Україну були секретар радбезу рф і голова фсб

Секретар ради безпеки росії микола патрушев і директор федеральної служби безпеки олександр бортніков переконали володимира путіна в необхідності вторгнення в Україну.

Про це пише The Times із посиланням на джерело в російському уряді.

Видання пише, що через вік путіна, якому в жовтні виповнилося 70 років, головні силовики вирішили, що в них закінчується час для остаточного розвʼязання питання «західної агресії». Для цього, на їхню думку, потрібно було «остаточно розвʼязати проблему України».

Джерело газети в російському уряді під псевдонімом «Сергій Рудий» розповіло, що до середини літа 2021 року в найближчому оточенні путіна сформувалася «критична маса» думок про необхідність завдання «вирішального військового удару». При цьому формат «удару» на той час не визначили. Однак патрушев і бортніков ухвалили принципове рішення про вторгнення вже до кінця літа минулого року. Після цього їм залишалося підготувати сили для удару й остаточно переконати путіна розпочати операцію.

Міністра оборони сергія шойгу The Times називає «виконавцем серед високопоставлених силовиків, який вагається», підкреслюючи, що політична ініціатива війни виходила саме від силового блоку. Водночас більшість російських еліт не була поінформована про плани розпочати війну і сприймала попередні події як блеф з боку путіна.

Один із співрозмовників видання, який є давнім другом родини путіна, стверджує, що прессекретар президента пєсков незабаром після початку війни розповів йому, що більшість членів радбезу дізналися про підготовку вторгнення лише на засіданні 21 лютого.

Ще одне джерело газети заявило, що мільярдер Михайло Фрідман говорив йому за кілька днів до початку війни, посилаючись на «найвищих друзів у спецслужбах», що небезпеки вторгнення немає.