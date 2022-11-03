У WhatsApp зʼявилися «Спільноти» — тепер можна обʼєднати кілька чатів

У месенджері WhatsApp зʼявилася нова функція «Спільноти» (Communities).

Про це повідомляється у блозі WhatsApp.

Функцію почали запускати по всьому світу — протягом кількох місяців вона стане доступною всім користувачам.

У «Спільноті» можна обʼєднувати кілька групових чатів та надіслати повідомлення всім учасникам одразу. Ця функція буде корисна для організацій, клубів, шкіл та інших приватних груп.

Щоб створити «Спільноту», потрібно обрати вкладку «Нова спільнота»: в Android вона знаходиться над списком чатів, а в iOS — у нижньому меню, поряд з кнопкою «Чати».

Крім того, WhatsApp додав можливість проводити опитування в чатах, створювати групи з кількістю учасників до 1 024 користувачів та проводити групові відеодзвінки на 32 людини.