Мер Федоров: У Мелітополі росіяни почали зупиняти жителів на вулицях та перевіряти їхні соцмережі

Російські війська у Мелітополі почали зупиняти людей на вулицях та перевіряти їхні соцмережі. Так вони хочуть створити у місті інформаційну блокаду, щоб місцеві не отримували новин із України.

Про це в інтервʼю YouTube-проєкту «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО» розповів мер міста Іван Федоров.

«Вони видали якийсь там наказ і після його видачі вони надали собі право: якщо людина йде по вулиці, вони можуть просто її зупинити і попросити показати вміст телефону. І якщо вони там знаходять український контент в месенджерах або ще десь, то це для них є підставою для штрафу, або щоб забрати людину просто в полон. І ми бачимо тенденцію відписки від українських Telegram-каналів та груп, люди просто налякані, тому що у них можуть перевірити телефон і будуть карати за те, що вони просто читають їх контент», — пояснив він.

За його словами, єдиною можливістю зараз для жителів Мелітополя отримувати достовірну інформацію — це звʼязок із людьми на неокупованій території.

Федоров розповів, що росіяни поширюють серед місцевих інформацію про те, що росія прийшла назавжди, що в Україні сидять нацисти, і що найближчим часом вони захоплять Запоріжжя та Дніпро і Зеленський нібито здасться.

« Їх мета – зробити вакуум, щоб жодна інформація, якої вони не хочуть, не надавалася, і вони сьогодні намагаються це зробити. І як тільки вони зроблять, то будуть надавати тільки пропаганду», — підкреслив він.