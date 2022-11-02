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На аукціоні продадуть рідкісне перше видання Конституції США. Його вартість може сягнути $30 мільйонів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
На аукціоні продадуть рідкісне перше видання Конституції США. Його вартість може сягнути $30 мільйонів

Sotheby’s

У грудні на аукціоні в Нью-Йорку продадуть надзвичайно рідкісне видання Конституції США. Аукціонний дім Sothebyʼs очікує, що ставки сягнуть $30 мільйонів.

Про це пише CNN.

Цей екземпляр виготовлений напередодні історичної Конституційної конвенції 1787 року. Це один з 13 оригінальних друкованих текстів американської Конституції, які збереглися — і один із двох, які все ще перебувають в руках приватних колекціонерів. Другу приватну копію уже продали на аукціоні за рекордні $43,2 мільйона.

Інші 11 примірників зберігаються в інституційних та урядових колекціях Історичного товариства Пенсильванії, Державного архіву Нью-Джерсі та Бібліотеки Конгресу.

  • Близько 500 друкованих примірників остаточного тексту Конституції США роздали делегатам перед конституційним зʼїздом, який відбувся у Філадельфії, штат Пенсильванія, у 1787 році. Протягом наступного року більшість штатів ратифікували документ. Конституція набула чинності у 1789 році.