У зоопарку Сіднея пʼять левів втекли з вольєра. Люди не постраждали

У зоопарку австралійського міста Сідней пʼять левів втекли зі свого вольєра.

Про це пише BBC.

Тварин-втікачів — одного дорослого та чотирьох дитинчат — помітили поза вольєрами у зоопарку «Таронга» 2 листопада близько 6:30 за місцевим часом.

За словами прессекретаря «Таронги», зоопарк закрили, одному левеняті довелося дати транквілізатори, але всіх левів убезпечили за лічені хвилини. Ніхто не постраждав.

Наразі невідомо, чому саме хижаки втекли з кліток. Але виконавчий директор зоопарку Саймон Даффі назвав це «значним інцидентом», який будуть розслідувати.

Він повідомив місцевим ЗМІ, що леви встигли прогулятися невеликою територією. Записи з камер відеоспостереження показали, що доглядач підняв тривогу протягом 10 хвилин після втечі.

«Жодного разу леви не виходили з цієї [прилеглої] території або зоопарку Таронга», — виконавчий директор зоопарку. За його словами, секція левів залишиться закритою до подальших перевірок.