Партія експремʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу лидирує на виборах до парламенту

За результатами екзитполів на виборах до парламенту Ізраїлю лідирує партія колишнього премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу «Лікуд».

Про це пише Reuters.

«Ми отримали величезний вотум довіри з боку народу Ізраїлю. Ми стоїмо на порозі дуже великої перемоги», — заявив Нетаньягу у виборчому штабі своєї партії.

Згідно з екзитполами ізраїльського телебачення, команда Нетаньягу може зайняти 62 із 120 місць у Кнесеті [парламенті Ізраїлю].

Чинний премʼєр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід не визнав таких результатів і сказав, що почекає остаточного підрахунку. Опитування показало, що його партія «Єш Атід» може зайняти 53-54 місця в Кнесеті.