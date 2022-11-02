КСУ визнав конституційним закон про скасування депутатської недоторканності

Конституційний суд визнав закон про скасування депутатської недоторканності конституційним. Там наголосили, що процедура його ухвалення відповідала Конституції та не порушувала її.
Про це пише пресслужба КСУ.
Звернення до Конституційного суду з проханням перевірити цей закон подали 50 нардепів. Переважна більшість з них — із забороненої партії ОПзЖ. Вони наголошували, що закон нібито ухвалили з порушенням процедури.
«Дійшовши висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності законом не було порушено, Конституційний суд України визнав оспорюваний закон такими, що відповідає Конституції України», — зазначили в суді.
Повний текст рішення оприлюднять 2 листопада.
- 3 вересня 2019 року Верховна Рада у другому читанні проголосувала за зняття депутатської недоторканності. За — 373 голоси. Проєкт закону одноголосно підтримали фракції «Слуги народу», «Батьківщини», «Голосу» та депутатська група «За майбутнє». В «Європейській солідарності» троє членів фракції утрималися, решта були за. «Опозиційна платформа — За життя» не голосувала за проєкт. З-поміж позафракційних депутатів 33 були за, один не голосував.
- 11 вересня Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності.