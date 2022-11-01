У Кенії померла знаменита слониха з бивнями. Її вважали найбільшою в Африці

У Кенії від старості померла слониха Діда, яка вважалась найбільшою самкою із бивнями в Африці.

Про це повідомила Служба охорони дикої природи Кенії (KWS), а деталі розповідає BBC.

Діді було від 60 до 65 років, що є верхньою межею віку для слонів у дикій природі.

Служба охорони дикої природи назвала її «знаковим матріархом» Східного національного парку Цаво. Діда була «великим сховищем знань, накопичених за багато десятиліть», і вона пасла «своє стадо протягом багатьох сезонів і важких часів».