На Філіппінах внаслідок повені та зсувів загинули 110 людей

На Філіппінах внаслідок потужного тропічного шторму Нальгае загинули щонайменше 110 людей Ще 33 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Rappler.

За даними Національної ради зі зменшення ризиків стихійних лих та управління ними (NDRRMC), загибель людей спричинили в основному повені та зсуви ґрунту. Найбільшу кількість жертв зафіксували в автономному регіоні Бангсаморо та Західних Вісаях.

Шторм зачепив 2,4 мільйона філіппінців, з них понад 190 тисяч залишаються в евакуаційних центрах у всіх 17 регіонах країни.

Вартість збитків, завданих сільському господарству та інфраструктурі, оцінюється в майже $35 мільйонів, але очікується, що ці цифри зростуть, коли уряд матиме повну картину наслідків шторму.